Карпин отреагировал на информацию о возвращении в "Спартак"

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Карпин отреагировал на информацию о возвращении в "Спартак"

Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может вновь возглавить московский "Спартак".

"Я уже устал комментировать подобные слухи, появляющиеся в СМИ начиная с марта этого года. Это очередная дезинформация. По крайней мере я в первый раз об этом слышу", – приводит слова Карпина Sport24.

53-летний Карпин уже тренировал "Спартак" с перерывами с 2009 по 2014 годы. Под его руководством московский клуб дважды становился серебряным призером Российской Премьер-Лиги.

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