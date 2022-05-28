Карпин назвал лучшего игрока года в Европе

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Карпин назвал лучшего игрока года в Европе

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин поделился мнением по поводу лучшего футболиста уходящего сезона в европейском футболе.

– Лучший игрок года на данный момент – Салах или Бензема?

– Бензема.

– Удивлены, что с ним происходит? Еще не так давно его считали помощником Роналду.

– Пока Роналду в "Реале" был, он и был помощником. А сейчас он вышел на первый план. Бывает, что футболисты раньше раскрываются, бывает, что позже, – сказал российский специалист.

Напомним, что сегодня Бензема сыграет с мадридским "Реалом" в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Матч пройдет в Париже и начнется в 22:00.

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