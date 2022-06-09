Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может вновь возглавить "Спартак", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, 53-летний специалист является главным претендентов на пост наставника "красно-белых". На этом посту Карпин может сменить нынешнего тренера Паоло Ваноли.

Карпин уже тренировал "Спартак" с перерывами с 2009 по 2014 годы. Под его руководством московский клуб дважды становился серебряным призером Российской Премьер-Лиги.