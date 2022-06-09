Карпин может вновь возглавить "Спартак"

Теги спартак москвавалерий карпинростов

Карпин может вновь возглавить "Спартак"

Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может вновь возглавить "Спартак", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, 53-летний специалист является главным претендентов на пост наставника "красно-белых". На этом посту Карпин может сменить нынешнего тренера Паоло Ваноли.

Карпин уже тренировал "Спартак" с перерывами с 2009 по 2014 годы. Под его руководством московский клуб дважды становился серебряным призером Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: Федун оценил итоги сезона для "Спартака". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба

Руководитель "Барселоны" назвал сумму, необходимую для "спасения" клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов