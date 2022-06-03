Карпин может стать новым тренером московского "Динамо"

Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен

Известный российский тренер Валерий Карпин может стать новым главным тренером московского "Динамо".

В московском клубе рассматривают кандидатуру специалиста, который ныне работает в "Ростове" и сборной России, пишет "Чемпионат".

"Клуб действительно интересуется Карпиным, но он готов прийти в «Динамо» только при условии, что спортивным директором клуба станет Алексей Рыскин, с которым тренер работает в "Ростове", – отметил собеседник издания.

Ранее в СМИ писали о том, что также в число кандидатур входит наставник "Сочи" Владимир Федотов.

"Динамо" по итогам прошлого сезона заняло третье место РПЛ.

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