Карпин может стать новым тренером московского "Динамо"
Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен
Известный российский тренер Валерий Карпин может стать новым главным тренером московского "Динамо".
В московском клубе рассматривают кандидатуру специалиста, который ныне работает в "Ростове" и сборной России, пишет "Чемпионат".
"Клуб действительно интересуется Карпиным, но он готов прийти в «Динамо» только при условии, что спортивным директором клуба станет Алексей Рыскин, с которым тренер работает в "Ростове", – отметил собеседник издания.
Ранее в СМИ писали о том, что также в число кандидатур входит наставник "Сочи" Владимир Федотов.
"Динамо" по итогам прошлого сезона заняло третье место РПЛ.
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