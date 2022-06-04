Карлос Тевес объявил о завершении карьеры

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Карлос Тевес объявил о завершении карьеры

Фото: твиттер Карлоса Тевеса/Автор неизвестен

Звездный аргентинский форвард Карлос Тевес объявил о завершении карьеры.

По словам футболиста, у него были предложения, но он принял окончательно решение.

"Я закончил карьеру, подтверждаю. У меня были предложения от многих команд, но как игрок я уже отдал все, что мог. Так что я более чем спокоен.

Я потерял своего фаната номер один (речь об отце - ред.), и из-за этого я больше не хотел играть", – сказал Тевес в программе Animales Sueltos.

38-летний футболист успел поиграть за "Бока Хуниорс", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Шанхай Шеньхуа".

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