"Кардиффу" придется заплатить миллионы за погибшего Салу

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"Кардиффу" придется заплатить миллионы за погибшего Салу

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал "Кардифф Сити" выплатить "Нанту" шесть миллионов евро за трансфер аргентинского нападающего Эмилиано Салы, который погиб в автокатастрофе, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, таков размер первого платежа из общей суммы в 18 миллионов евро, которые британцы должны были заплатить за форварда. Впрочем, из-за смерти футболиста "Кардифф" отказался платить.

Напомним, что трагедия с Салой произошла 22 января 2019 года. Аргентинец вылетел из Нанта в Кардифф на маленьком частном самолете. Через некоторое время после вылета самолет исчез с радаров. Поисковая операция длилась несколько недель и 4 февраля обломки самолета и тело Салы были обнаружены на дне пролива Ла-Манш.

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