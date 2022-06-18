Карасев сравнил зарплаты судей в России и Европе
Фото: инстаграм Сергея Карасева/Автор неизвестен
Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о том, как зарплаты судей РПЛ отличаются от окладов судей топ-5 лиг Европы.
Об этом он заговорил на фоне повышения зарплат арбитров Премьер-лиги.
"Насколько знаю, приблизительная оплата в топ-5 лиг — это в среднем четыре тысячи евро за игру. Получается, да. Этим революционным решением мы приближаемся к их уровню. Если брать по нынешнему курсу валюты, мы уже очень близко", — приводит слова Карасёва Sport24.
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