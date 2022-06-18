Карасев сравнил зарплаты судей в России и Европе

Фото: инстаграм Сергея Карасева/Автор неизвестен

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о том, как зарплаты судей РПЛ отличаются от окладов судей топ-5 лиг Европы.

Об этом он заговорил на фоне повышения зарплат арбитров Премьер-лиги.

"Насколько знаю, приблизительная оплата в топ-5 лиг — это в среднем четыре тысячи евро за игру. Получается, да. Этим революционным решением мы приближаемся к их уровню. Если брать по нынешнему курсу валюты, мы уже очень близко", — приводит слова Карасёва Sport24.

Читайте также: В РПЛ значительно подняли зарплату судьям | https://dailysports.net