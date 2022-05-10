Карамбе рассказал об изменении Бензема
Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Кристиан Карамбе поделился мнением об изменениях в роли Карима Бензема в королевском клубе.
"Когда Криштиану Роналду, Альваро Мората и Гонсало Игуаин были в составе, Бензема было непросто. Он всегда был в тени тех, кто его окружал.
Теперь, когда у мадридского "Реала" нет суперзвезды, он вышел на первый план. Он учился у лучших и стал лидером", – приводит слова Карамбе Super Deportivo.
В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 30 матчах Ла Лиги, в которых забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.
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|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14