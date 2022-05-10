Карамбе рассказал об изменении Бензема

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Карамбе рассказал об изменении Бензема

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Кристиан Карамбе поделился мнением об изменениях в роли Карима Бензема в королевском клубе.

"Когда Криштиану Роналду, Альваро Мората и Гонсало Игуаин были в составе, Бензема было непросто. Он всегда был в тени тех, кто его окружал. 

Теперь, когда у мадридского "Реала" нет суперзвезды, он вышел на первый план. Он учился у лучших и стал лидером", – приводит слова Карамбе Super Deportivo.

В нынешнем сезоне Бензема сыграл в 30 матчах Ла Лиги, в которых забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

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