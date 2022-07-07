Капитан сборной Замбии не прошла тест на определение пола

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Капитан сборной Замбии не прошла тест на определение пола

Фото: твиттер Барбры Банды/Автор неизвестен

Капитан сборной Замбии Барбра Банда не сможет принять участие в женском чемпионате Африки по футболу (CAF).

Ее не допустили к турниру из-за аномальных анализов крови.

По информации африканских журналистов, в крови футболистки выявили чрезмерно высокий уровень тестостерона.

"По поводу отсутствия Барбры Банды на турнире, я не могу сказать вам настоящие причины. Лучше спросите у CAF", — сказал главный тренер сборной.

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