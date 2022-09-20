Капитан сборной Франции не поможет команде в ближайших матчах
Фото: твиттер Уго Льориса/Автор неизвестен
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис не поможет сборной Франции в этом месяце.
Как пишет источник, 35-летний француз приехал в расположение команды, но после консультации с врачами покинул Клерфонтен из-за травмы бедра.
На замену Льорису в сборную вызвали вратаря "Нанта" Албана Лафона.
Льорис является капитаном сборной Франции, на его счету 139 матчей за команду.
22 сентября французы сыграют в Лиге наций с Австрией, а 25-го - против Дании.
Не пропустите: "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за бельгийского форварда. | https://dailysports.net/
Комментарии
Лента новостей
-
Почеттино может возглавить середняк чемпионата Франции
-
Ключевой защитник сборной Украины получил травму
-
Вратарь украинского аматорского клуба забил гол ударом от своих ворот (видео)
-
Капитан сборной Франции не поможет команде в ближайших матчах
-
"Манчестер Сити" готовит трансфер звездного нападающего
-
"Севилья" нашла замену Лопетеги в Аргентине
-
Матчи Лиги чемпионов могут проводить за пределами Европы
-
Совет директоров "Барселоны" утвердил бюджет клуба на сезон
-
Каннаваро может возглавить скромный итальянский клуб
-
Президент "Баварии" высказался о возможном увольнении Нагельсмана
-
Руни заменил футболиста по ходу матча из-за необычной причины
-
Зеленский пообщался с президентом УЕФА
-
В Украине назвали трусом Де Дзерби, который возглавил "Брайтон"
-
Погба хотел выплатить вымогателям 13 миллионов, но банк отклонил операцию
-
Мудрик выбрал приоритетный для себя клуб в Англии
-
Ребров раскрыл интересные детали трансфера Ярмоленка в ОАЭ
-
Главные новости дня: 19 сентября
-
Один из лидеров "Арсенала" отказался перейти в "Рому" Моуринью
-
"Челси" предлагает "Тоттенхэму" суперобмен
-
Сборная Италии теряет одного из лидеров перед матчами Лиги наций
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4