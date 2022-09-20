Капитан сборной Франции не поможет команде в ближайших матчах

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Капитан сборной Франции не поможет команде в ближайших матчах

Фото: твиттер Уго Льориса/Автор неизвестен

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис не поможет сборной Франции в этом месяце.

Как пишет источник, 35-летний француз приехал в расположение команды, но после консультации с врачами покинул Клерфонтен из-за травмы бедра.

На замену Льорису в сборную вызвали вратаря "Нанта" Албана Лафона.

Льорис является капитаном сборной Франции, на его счету 139 матчей за команду.

22 сентября французы сыграют в Лиге наций с Австрией, а 25-го - против Дании.

Не пропустите: "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за бельгийского форварда. | https://dailysports.net/
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