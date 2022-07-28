Капитан "Атлетико" высказался о возможном подписании Роналду

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Капитан "Атлетико" высказался о возможном подписании Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Капитан "Атлетико" Коке считает, что его команда не нуждается в услугах форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По словам испанского футболиста, в его клубе и так много исполнителей высокого уровня.

"У нас просто отличные игроки и мы не слушаем то, что говорят вне команды, одноклубники фокусируются лишь на тех, кто есть в обойме. И будем добиваться успехов только с теми, кто достоин играть за наш клуб", — приводит слова Коке Marca.

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