Капитан "Атлетико" может пропустить ЧМ-2022

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Капитан "Атлетико" может пропустить ЧМ-2022

Фото: твиттер Коке\Автор неизвестен

Хавбек "Атлетико" Коке получил травму бедра в игре чемпионата с "Атлетиком".

По причине повреждения он выбыл из состава команды как минимум на три недели.

При этом СМИ допускают, что Коке успеет попасть в заявку главного тренера сборной Испании Луиса Энрике на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Впереди у испанца сеансы физиотерапии и тренировки для адаптации, поэтому его восстановление будем оценивать в течение следующих недель.

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