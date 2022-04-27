Капелло высказался о предстоящем переходе Хвичи в "Наполи"

Фото: твиттер Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелии в неаполитанский "Наполи".

"Я не знаю ничего о Кварацхелии, не видел его игру, потому что в Италии невозможно посмотреть ни российский, ни грузинский чемпионат. Но я хочу сказать одну вещь: если "Наполи" покупает какого-то игрока — значит, он на самом деле крут", — приводит слова Капелло "Чемпионат".

Напомним, что 21-летний Кварацхелия в конце марта разорвал контракт с казанским "Рубином", а затем перешел в "Динамо". Сумма трансфера хавбека в "Наполи" может составить порядка восьми миллионов евро.

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