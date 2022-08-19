Капелло оценил возможности дуэта Дзюбы и Балотелли в турецком клубе
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Известный итальянский специалист Фабио Капелло уверен, что нападающий Артём Дзюба сможет проявить себя в турецком клубе "Адана Демирспор".
Напомним, что форвард перебрался в него накануне.
"Адана" строит крепкую команду, за них уже играет ряд очень хороших футболистов. Мне кажется, что это неплохой вариант для Дзюбы.
У него может получиться интересный атакующий дуэт вместе с Балотелли", – сказал Капелло.
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