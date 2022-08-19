Капелло оценил возможности дуэта Дзюбы и Балотелли в турецком клубе

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Капелло оценил возможности дуэта Дзюбы и Балотелли в турецком клубе

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Известный итальянский специалист Фабио Капелло уверен, что нападающий Артём Дзюба сможет проявить себя в турецком клубе "Адана Демирспор".

Напомним, что форвард перебрался в него накануне.

"Адана" строит крепкую команду, за них уже играет ряд очень хороших футболистов. Мне кажется, что это неплохой вариант для Дзюбы.

У него может получиться интересный атакующий дуэт вместе с Балотелли", – сказал Капелло.

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