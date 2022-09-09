Капелло назвал лучшего итальянского тренера в истории

Теги реал мадридкарло анчелоттифабио капелло

Капелло назвал лучшего итальянского тренера в истории

Фото: твиттер Фабио Капелло/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Милана", "Реала" и "Ювентуса" Фабио Капелло выразил мнение, что наставник "Реала" Карло Анчелотти является лучшим итальянским тренером в истории.

"Анчелотти является лучшим итальянским тренером всех времен. "Реал" показал отличную игру в матче с "Селтиком"", – сказал Капелло в эфире Sky.

63-летний Анчелотти за свою карьеру становился чемпионом Италии, Англии, Франции, Испании и Германии, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Не пропустите: Новый главный тренер "Челси" заработает внушительную сумму. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду

В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов