Капелло назвал лучшего итальянского тренера в истории

Фото: твиттер Фабио Капелло/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Милана", "Реала" и "Ювентуса" Фабио Капелло выразил мнение, что наставник "Реала" Карло Анчелотти является лучшим итальянским тренером в истории.

"Анчелотти является лучшим итальянским тренером всех времен. "Реал" показал отличную игру в матче с "Селтиком"", – сказал Капелло в эфире Sky.

63-летний Анчелотти за свою карьеру становился чемпионом Италии, Англии, Франции, Испании и Германии, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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