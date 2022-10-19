Канте уже точно не сыграет на ЧМ-2022

Фото: твиттер Нголо Канте/Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции и лондонского "Челси" Нголо Канте пропустит ЧМ-2022 из-за травмы.

На днях футболист перенес операцию из-за повреждения подколенного сухожилия.

Сроки восстановления 31-летнего футболиста займут четыре месяца.

Таким образом, он точно пропустит ЧМ-2022, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

В текущем сезоне Канте сыграл в АПЛ лишь в двух матчах. Он не выходил на поле с 14 августа.

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