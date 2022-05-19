Канте прокомментировал нынешний сезон для "Челси"

Фото: твиттер Канте\Автор неизвестен

Французский полузащитник "Челси" Нголо Канте поделился своей оценкой нынешнего сезона для лондонского клуба.

Напомним, что "синие" выиграли Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат, дошли до 1\4 финала Лиги чемпионов, а также вышли в финалы Кубка Лиги и Кубка Англии, где уступили "Ливерпулю". В АПЛ "Челси" располагается на третьем месте за тур до конца.

"У нас было много взлетов и падений, но к тому же у нас были моменты счастья, когда мы смогли выиграть новые титулы и поделились позитивными эмоциями с болельщиками", - сказал французский хавбек.

Канте сыграл в 24 матчах АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

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