Канте не перейдет в "Арсенал"

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Канте не перейдет в "Арсенал"

Фото: твиттер Нголо Канте/Автор неизвестен

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте не перейдет в "Арсенал", сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, "канониры" не собираются приобретать футболиста, хотя ранее сообщалось об их интересе к французу. Его контракт с "Челси" истекает следующим летом, поэтому он может стать свободным агентом.

В нынешнем сезоне 31-летний Канте провел за "Челси" всего два матча.

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