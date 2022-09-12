Канте может покинуть "Челси"
Фото: твиттер Нголо Канте/Автор неизвестен
"Челси" не может договориться о продлении контракта с французским опорным полузащитником Нголо Канте, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, английский клуб предлагал футболисту соглашение до лета 2024 года с возможностью продления еще на год, но француз хочет подписать более длительный контракт. Нынешний контракт хавбека с "Челси" истекает через год, поэтому он может покинуть команду в качестве свободного агента. При этом руководство лондонцев смущает травматичность игрока, поэтому клуб пока не предлагает ему длительное соглашение.
В нынешнем сезоне 31-летний Конте провел за "Челси" два матча и не отметился результативными действиями.
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