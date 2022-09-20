Каннаваро может возглавить скромный итальянский клуб

Теги беневентофабио каннаваро

Каннаваро может возглавить скромный итальянский клуб

Фото: инстаграм  Фабио Каннаваро\Автор неизвестен

Легенда сборной Италии Фабио Каннаваро может возглавить клуб второго итальянского дивизиона "Беневенто".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, наставник уже начал переговоры с руководством клуба.

По данным источника, обсуждение между сторонами продвигается успешно, а сама сделка может быть заключена в ближайшее время.

Каннаваро ранее тренировал "Аль-Ахли", "Гуанчжоу Эвергранд", "Аль-Наср" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Последним местом работы наставника была сборная Китая.

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