Канделаки рассказала, зачем в России ввели Fan ID
Фото: инстаграм Тины Канделаки/Автор неизвестен
Заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки рассказала, зачем в России ввели Fan ID.
По ее словам, таким образом Россия уйдет от футбола девяностых.
«Новые стадионы, удобные входные группы, множество турникетов и рамок, уютные подтрибунные помещения и поле на расстоянии вытянутой руки.
Мы с вами навсегда ушли от футбола девяностых, где зачастую не было ни газона на поле, ни еды в буфетах, а очереди вдоль железных рамок растягивались едва ли не на километр.
Сейчас с болельщиками работает не полиция, а вежливые стюарды, на футбол ходят семьями, и это действительно большое спортивное событие. Ровно для того, чтобы посещение стадиона было максимально безопасным, и вводится электронная карта болельщика.
Абсолютно в тренде цифровизации, заявление на получение карты подается в несколько кликов на сайте госуслуг. Для верификации личности потребуется всего один визит в МФЦ, а мы знаем, что сейчас это 15 минут.
Ваши билеты будут безопасно храниться в личном кабинете на Госуслугах. Их можно будет передавать или дарить друзьям. Чемпионат мира по футболу, который прошел в России и стал лучшим в истории по своей организации, использовал такую же систему.
Подать заявление можно уже 4 июля. С 5 июля система заработает в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре и в Ростове-на-Дону.
В декабре к системе присоединятся и все остальные стадионы РПЛ.
Приходите на матчи с друзьями, супругами и детьми. Нашим клубам и футболистам сейчас особенно нужна наша поддержка", – написала она.
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