Канчельскис высказался о перспективах сборной России

Фото: твиттер Канчельскиса\Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Россиии Андрей Канчельскис поделился мнением касательно перспектив национальной команды.

"Правильно ли было отказываться от сборов и товарищеских матчей? Конечно. А зачем? Какой смысл? Зачем ребят собирать просто так? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов.

Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла. Ну вот так получилось.

Все будет нормально, когда нас трогать не будут и мы сможем выступать на международных турнирах. А сейчас нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну! У нас полная бездна! Знаете такое слово?" - сказал бывший игрок "Манчестер Юнайтед".

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