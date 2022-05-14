Канчельскис высказался о перспективах сборной России
Фото: твиттер Канчельскиса\Автор неизвестен
Экс-футболист сборной Россиии Андрей Канчельскис поделился мнением касательно перспектив национальной команды.
"Правильно ли было отказываться от сборов и товарищеских матчей? Конечно. А зачем? Какой смысл? Зачем ребят собирать просто так? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов.
Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла. Ну вот так получилось.
Все будет нормально, когда нас трогать не будут и мы сможем выступать на международных турнирах. А сейчас нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну! У нас полная бездна! Знаете такое слово?" - сказал бывший игрок "Манчестер Юнайтед".
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