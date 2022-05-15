Канчельскис назвал дебилами арбитров матча "Спартак" - "Зенит"
Фото: твиттер Андрея Канчельскиса/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис подверг критике судейство в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Зенитом" (1:1).
"Первый тайм был никакой. Во втором тайме немного ожили. Гол вроде бы неплохой. Но в конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всё равно ничего не видят. VAR вообще нужно убирать. Уберите VAR — он мешает футболу. Как бы я ни относился к "Спартаку", но в этой ситуации я за них", - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, что "Зенит" ушел от поражения благодаря голу с пенальти, назначенного в компенсированное время.
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