Канчельскис "наехал" на руководство "Спартака"

Фото: твиттер Андрея Канчельскиса/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал руководство "Спартака" и назвал будущего победителя РПЛ.

По его словам, сейчас есть один кандидат на победу в чемпионате - это "Зенит"

"На сегодняшний день никто "Зениту" не составит конкуренцию. У "Спартака" все на бумаге. Там руководители в кавычках самые лучшие во всем мире. Если в клубе останутся такие руководители, "Спартак" не будет бороться ни за какие медали", – сказал Канчельскис.

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