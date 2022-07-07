Канчельскис "наехал" на руководство "Спартака"
Фото: твиттер Андрея Канчельскиса/Автор неизвестен
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал руководство "Спартака" и назвал будущего победителя РПЛ.
По его словам, сейчас есть один кандидат на победу в чемпионате - это "Зенит"
"На сегодняшний день никто "Зениту" не составит конкуренцию. У "Спартака" все на бумаге. Там руководители в кавычках самые лучшие во всем мире. Если в клубе останутся такие руководители, "Спартак" не будет бороться ни за какие медали", – сказал Канчельскис.
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