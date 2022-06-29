Камоцци покинет "Спартак"

Федуна Камоцци, советник владельца "Спартака" Леонида Федуна, сообщил, что он покидает московский клуб.

"Мой контракт со "Спартаком" истекает 30 июня. Не думаю, что соглашение будет продлено. Я шесть лет сотрудничал с клубом, а сейчас настал правильный момент для ухода", - приводит слова Камоцци Napoli Magazine.

Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также стал обладателем Кубка России.

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