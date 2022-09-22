Калиниченко покинул клуб всего спустя 10 дней после назначения главным тренером

Фото: сайт "Левадии"/Автор неизвестен

Пресс-служба таллинской "Левадии" на официальном сайте объявила об уходе Максима Калиниченко с поста главного тренера.

Украинский специалист ушел в отставку спустя всего 10 дней после назначения. По некоторым данным, руководство эстонского клуба и Калиниченко разошлись во мнениях по некоторым вопросам.

Под руководством 43-летнего Калиниченко "Левадия" успела провести всего один матч и проиграла "Куресааре" со счетом 2:3.

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