Кака назвал свой лучший момент в карьере в "Реале"

Фото: твиттер Кака/Автор неизвестен

Бывший футболист "Реала" Кака заявил, что он был рад покинуть королевский клуб.

"Мое лучшее воспоминание о "Реале" - это день, когда я покинул клуб. Тогда президент Флорентино Перес назвал меня большим профессионалом. Я сделал все, чтобы добиться успеха в Мадриде, но травмы и недостаточное количество игрового времени не дали мне сделать это. Поэтому я с радостью покинул клуб. Но вы никогда не услышите, чтобы я сказал что-то плохое о "Реале" или Жозе Моуринью", - приводит слова Кака Marca.

Кака выступал за "Реал" с 2009 по 2013 годы. Всего он провел за клуб 120 матчей, забил 29 голов и отдал 39 результативных передач.

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