Кака назвал свой лучший момент в карьере в "Реале"
Фото: твиттер Кака/Автор неизвестен
Бывший футболист "Реала" Кака заявил, что он был рад покинуть королевский клуб.
"Мое лучшее воспоминание о "Реале" - это день, когда я покинул клуб. Тогда президент Флорентино Перес назвал меня большим профессионалом. Я сделал все, чтобы добиться успеха в Мадриде, но травмы и недостаточное количество игрового времени не дали мне сделать это. Поэтому я с радостью покинул клуб. Но вы никогда не услышите, чтобы я сказал что-то плохое о "Реале" или Жозе Моуринью", - приводит слова Кака Marca.
Кака выступал за "Реал" с 2009 по 2013 годы. Всего он провел за клуб 120 матчей, забил 29 голов и отдал 39 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14