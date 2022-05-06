Кафельников ярко высказался о возможном уходе Дзюбы из "Зенита"
Фото: твиттер Евгения Кафельникова/Автор неизвестен
Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о возможном уходе из "Зенита" нападающего Артема Дзюбы, которым интересуется "Црвена Звезда".
"Мне до фени на футбол и Дзюбу! Пускай Артем хоть уезжает. Останется он или уйдет... Без разницы! Пускай делает, что хочет. Параллельно абсолютно на него и наш футбол", - приводит слова Кафельникова "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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