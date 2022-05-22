"Кадис" и "Мальорка" одержали победы и сохранили места в Ла Лиге

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"Кадис" и "Мальорка" одержали победы и сохранили места в Ла Лиге

Фото: твиттер "Мальорки"/Автор неизвестен

Завершились три матча 38-го тура чемпионата Испании. "Кадис" и  "Мальорка" в гостях обыграли соответственно "Кадис" и "Осасуну", и сохранили места в Ла Лиге. "Гранада" не смогла победить "Эспаньол" и вылетела в низший дивизион.

"Алавес" – "Кадис" - 0:1 (0:0)
Гол: Лосано, 76 - 0:1

"Осасуна" – "Мальорка" - 0:2 (0:0)
Голы: Анхель Родригес, 47 - 0:1, Гренье, 83 - 0:2

"Гранада" - "Эспаньол" - 0:0

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