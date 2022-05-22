"Кадис" и "Мальорка" одержали победы и сохранили места в Ла Лиге
Фото: твиттер "Мальорки"/Автор неизвестен
Завершились три матча 38-го тура чемпионата Испании. "Кадис" и "Мальорка" в гостях обыграли соответственно "Кадис" и "Осасуну", и сохранили места в Ла Лиге. "Гранада" не смогла победить "Эспаньол" и вылетела в низший дивизион.
"Алавес" – "Кадис" - 0:1 (0:0)
Гол: Лосано, 76 - 0:1
"Осасуна" – "Мальорка" - 0:2 (0:0)
Голы: Анхель Родригес, 47 - 0:1, Гренье, 83 - 0:2
"Гранада" - "Эспаньол" - 0:0
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Определились лучшие бомбардир и ассистент АПЛ по итогам сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14