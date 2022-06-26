Известный тренер прокомментировал гол Овечкина за "Динамо"

Фото: инстаграм Овечкина/Автор неизвестен

Бывший тренер "Динамо" Кирилл Новиков уверен в том, что гол Овечкина в матче с "Амкалом" был предсказуемым.

Капитан "Вашингтона" открыл счет на 11-й минуте, а на 13-й минуте, хоккеист был заменен.

"А что здесь удивительного? Ничего удивительного нет, потому что это шоу, а не игра. Было ясно, что Овечкин забьет. Для меня ничего удивительного в его голе нет.

Это шоу, народ должен получить удовольствие. Для меня удивительно только то, что один забил", – сказал экс-тренер "Динамо".

Не пропустите: Фукс хочет покинуть ЦСКА. | https://dailysports.net