Известный тренер не верит в возвращение Кокорина в Россию

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Известный тренер не верит в возвращение Кокорина в Россию

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев не верит в то, что форвард "Фиорентины" Александр Кокорин в ближайшее время вернется в страну.

"Российский человек России всегда нужен. А раз этот клуб участвует в РПЛ, значит, Кокорин и футболу нужен. Хотя я не уверен, что игрок покинет Италию и вернется в Россию. У него сейчас последний шанс, чтобы заявить о себе. И если он уважает себя как спортсмена, то должен менять пристанище и идти играть. Футбольный век короткий. Если ты просидел в запасе, то что ты будешь рассказывать своим детям и внукам?" — сказал наставник.

Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев в прошлом сезоне, в которых не отметился результативными действиями. 

Ранее писали о том, что он может перейти в "Торпедо".

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