Известный тренер не верит в возвращение Кокорина в Россию
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев не верит в то, что форвард "Фиорентины" Александр Кокорин в ближайшее время вернется в страну.
"Российский человек России всегда нужен. А раз этот клуб участвует в РПЛ, значит, Кокорин и футболу нужен. Хотя я не уверен, что игрок покинет Италию и вернется в Россию. У него сейчас последний шанс, чтобы заявить о себе. И если он уважает себя как спортсмена, то должен менять пристанище и идти играть. Футбольный век короткий. Если ты просидел в запасе, то что ты будешь рассказывать своим детям и внукам?" — сказал наставник.
Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев в прошлом сезоне, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее писали о том, что он может перейти в "Торпедо".
Не пропустите: Андронов ярко сравнил Кокорина и Чалова. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 июля
-
"Химки" подписали воспитанника "Спартака"
-
"Ювентус" может купить 3-4 игроков в случае продажи де Лигта
-
"Ливерпуль" продлил контракт с основным защитником
-
"Челси" вступил в борьбу за де Йонга
-
Один из лидеров "Реала" расстался с беременной подругой
-
"Челси" предложит небольшую сумму за Роналду
-
Суарес не перейдет в "Ривер Плейт"
-
ЦСКА впервые выиграл при Федотове
-
Кулибали хочет перейти в "Барселону"
-
Легенда "МЮ" высказался о ситуации с Роналду
-
Украинец Ордец может перебраться в Бундеслигу
-
"Фиорентина" Кокорина договорилась о переходе бразильца из "Шахтера"
-
Президент "Барселоны" высказался о возможном трансфере Левандовски
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 60 млн за бразильца из "Аякса"
-
"Манчестер Юнайтед" решил избавиться от Роналду
-
Алаев покинул пост президента ФНЛ
-
Бальбуэна приостановил контракт с "Динамо"
-
Трансфер Оздоева в сильный европейский клуб сорвался
-
Семак пожелал удачи Абаскалю, но не в матчах с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17