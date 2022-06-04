Известный российский клуб потерял профессиональный статус

Фото: твиттер "Анжи"/Автор неизвестен

Футбольный клуб "Анжи" потерял профессиональный статус.

Причиной стало отсутствие у команды лицензии, сообщили в пресс-службе "Анжи".

Там же отметили, что руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров недостаточно.

Напомним, что "Анжи" выступает в третьей по силе лиге страны ФНЛ-2. В первенстве-2018/2019 махачкалинцы вылетели из Премьер-Лиги, после чего клуб стал выступать в третьем по силе дивизионе.

С 2011 по 2016 год клубом владел олигарх Сулейман Керимов и тогда в команде играло много звезд мирового футбола.

Не пропустите: В "Динамо" ответили на слухи о приглашении Карпина. | https://dailysports.net