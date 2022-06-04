Известный российский клуб потерял профессиональный статус

Теги анжи

Известный российский клуб потерял профессиональный статус

Фото: твиттер "Анжи"/Автор неизвестен

Футбольный клуб "Анжи" потерял профессиональный статус.

Причиной стало отсутствие у команды лицензии, сообщили в пресс-службе "Анжи".

Там же отметили, что руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров недостаточно.

Напомним, что "Анжи" выступает в третьей по силе лиге страны ФНЛ-2. В первенстве-2018/2019 махачкалинцы вылетели из Премьер-Лиги, после чего клуб стал выступать в третьем по силе дивизионе.

С 2011 по 2016 год клубом владел олигарх Сулейман Керимов и тогда в команде играло много звезд мирового футбола. 

Не пропустите: В "Динамо" ответили на слухи о приглашении Карпина. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Transfermarkt представил сборную РПЛ по итогам сезона

Transfermarkt представил сборную РПЛ по итогам сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов