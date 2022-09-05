Известный немецкий футболист завершил карьеру в возрасте 33 лет

Фото: твиттер Хольгера Бадштубера/Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Германии Хольгер Бадштубер принял решение о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

"Я объявляю о завершении карьеры после 13 лет профессиональной карьеры. Конечно, мне бы хотелось, чтобы у меня было поменьше травм, но я доволен тем, чего достиг. Мне будет не хватать той атмосферы, которую я ощущал во всех командах. Также мне будет не хватать возможности быть рядом с фанатами. Я благодарен за вашу поддержку в течение многих лет. Я останусь верным футболу, своей страсти. Я пойду по стопам отца и начну учиться на тренерских курсах. Надеюсь, что я надолго останусь в футболе, пусть и в другой роли", - написал Бадштубер в своем социальной сети.

Бадштубер выступал за "Баварию", "Штутгарт" и "Люцерн". За сборную Германии сыграл 31 матч и забил один гол. 6-кратный чемпион Германии, 4-кратный обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы.

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