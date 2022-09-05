Известный немецкий футболист завершил карьеру в возрасте 33 лет
Фото: твиттер Хольгера Бадштубера/Автор неизвестен
Бывший защитник сборной Германии Хольгер Бадштубер принял решение о завершении карьеры в возрасте 33 лет.
"Я объявляю о завершении карьеры после 13 лет профессиональной карьеры. Конечно, мне бы хотелось, чтобы у меня было поменьше травм, но я доволен тем, чего достиг. Мне будет не хватать той атмосферы, которую я ощущал во всех командах. Также мне будет не хватать возможности быть рядом с фанатами. Я благодарен за вашу поддержку в течение многих лет. Я останусь верным футболу, своей страсти. Я пойду по стопам отца и начну учиться на тренерских курсах. Надеюсь, что я надолго останусь в футболе, пусть и в другой роли", - написал Бадштубер в своем социальной сети.
Бадштубер выступал за "Баварию", "Штутгарт" и "Люцерн". За сборную Германии сыграл 31 матч и забил один гол. 6-кратный чемпион Германии, 4-кратный обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы.
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Главные новости дня: 4 сентября
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|РБ Лейпциг
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|35
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|Аугсбург
|32
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|15
|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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