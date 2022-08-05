Известный арбитр Чакыр хочет завершить карьеру

Фото: инстаграм Джюнейта Чакыра/Автор неизвестен

45-летний судья Джюнейт Чакыр намерен уйти из большого футбола.

Как сообщает Fanatik, информацию подтвердил президент федерации футбола Турции Мехмет Бююкеши.

По его словам, у арбитра есть несколько предложений из-за рубежа, но тот принял твёрдое решение завершить карьеру в родной стране.

В Турции он будет заниматься обучением молодых судей.

Напомним, что Чакыр работал двух чемпионатах мира.

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