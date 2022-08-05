Известный арбитр Чакыр хочет завершить карьеру

Теги

Известный арбитр Чакыр хочет завершить карьеру

Фото: инстаграм Джюнейта Чакыра/Автор неизвестен

45-летний судья Джюнейт Чакыр намерен уйти из большого футбола.

Как сообщает Fanatik, информацию подтвердил президент федерации футбола Турции Мехмет Бююкеши.

По его словам, у арбитра есть несколько предложений из-за рубежа, но тот принял твёрдое решение завершить карьеру в родной стране.

В Турции он будет заниматься обучением молодых судей.

Напомним, что Чакыр работал двух чемпионатах мира.

Не пропустите: Названа причина, почему "Барселона" может продать Обамеянга. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду получил предложение из Бразилии

Роналду получил предложение из Бразилии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов