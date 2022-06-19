Известный агент назвал ошибкой назначение Абаскаля в "Спартак"

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Известный агент назвал ошибкой назначение Абаскаля в "Спартак"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Известный футбольный агент Александр Маньяков высказался о назначении Гильермо Абаскаля на должность наставника "Спартака".

По словам агента, московский клуб совершил ошибку.

"Если делать беглый и поверхностный анализ, то думаю, что выбор неправильный, считаю данное назначение ошибкой. Потому что иностранцам и так нелегко в нашей стране, а учитывая, что «Спартак» сейчас находится в менеджерской турбулентности, брать молодого иностранного тренера-ноунейма рискованно.

На мой взгляд, нужно было договориться с руководителями «Ахмата» и пригласить Талалаева. Помимо того, что он очень хороший специалист, он вдобавок говорит на итальянском языке. Это позволило бы выстроить хорошую коммуникацию с Каттани и Камоцци, на мнение которых опирается сегодняшнее руководство "Спартака".

Плюс у Андрея есть взгляд на хороших футболистов, он видит игрока, который нужен его команде, он неплохо знает российский рынок", - сказал он.

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