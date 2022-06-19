Известный агент назвал ошибкой назначение Абаскаля в "Спартак"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Известный футбольный агент Александр Маньяков высказался о назначении Гильермо Абаскаля на должность наставника "Спартака".
По словам агента, московский клуб совершил ошибку.
"Если делать беглый и поверхностный анализ, то думаю, что выбор неправильный, считаю данное назначение ошибкой. Потому что иностранцам и так нелегко в нашей стране, а учитывая, что «Спартак» сейчас находится в менеджерской турбулентности, брать молодого иностранного тренера-ноунейма рискованно.
На мой взгляд, нужно было договориться с руководителями «Ахмата» и пригласить Талалаева. Помимо того, что он очень хороший специалист, он вдобавок говорит на итальянском языке. Это позволило бы выстроить хорошую коммуникацию с Каттани и Камоцци, на мнение которых опирается сегодняшнее руководство "Спартака".
Плюс у Андрея есть взгляд на хороших футболистов, он видит игрока, который нужен его команде, он неплохо знает российский рынок", - сказал он.
Не пропустите: "Спартак" назначил нового главного тренера. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Широкова отстранили от футбольной деятельности на полгода
-
Слуцкий рассказал, какие игроки покинут "Рубин"
-
Известный агент назвал ошибкой назначение Абаскаля в "Спартак"
-
Ильзат Ахметов определился с новым клубом
-
"Ювентус" начал переговоры с Ди Марией
-
"ПСЖ" предлагал Винисиусу космическую зарплату
-
Зинченко заинтересовал еще один английский клуб
-
Олич оценил вероятность возвращения Влашича в РПЛ
-
В Англии назвали топ-10 худших трансферов в истории "Челси"
-
В "Спартаке" выбрали лучшего игрока сезона
-
Марсело может перейти в лучший клуб Италии
-
Витсель перейдет в топ-клуб Ла Лиги
-
Бердыев выбрал неожиданный вариант продолжения тренерской карьеры
-
В "Спартаке" отреагировали на слухи о переходе Зиньковского
-
РПЛ не исключает варианта расширения лиги
-
Сперцян заинтересовал клубы из чемпионата Германии
-
Тайсон Фьюри неожиданно раскритиковал Роналду
-
Фабрегас стал свободным агентом
-
Владельцы "Манчестер Сити" покупают клуб в Италии
-
Влашич может покинуть "Вест Хэм"