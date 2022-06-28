Известны подробности о переходе форварда "Локомотива" в "Спарту"

Фото: твиттер Яна Кухты/Автор неизвестен

За аренду форварда Яна Кухты "Спарта" заплатит "Локомотиву" 1 миллион евро.

По данным Seznam Zprávy, речь идет о годичной аренде.

Кроме того, у чешского гранда есть право выкупа 25-летнего нападающего за 4 млн евро.

В "Спарте" зарплата Кухты составит почти 65 тысяч евро в месяц.

Ранее в СМИ писали, что форвард покинул "Локомотив" из-за семейных обстоятельств.

С января 2022 года Ян сыграл 11 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Локомотив" надолго теряет Жемалетдинова. | https://dailysports.net