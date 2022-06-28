Израиль стал вторым финалистом юношеского Евро-2022

Фото: твиттер сборной Израиля/Автор неизвестен

В матче 1/2 финала юношеского чемпионата Европы (U19) сборная Израиля обыграла сборную Франции со счетом 2:1 и пробилась в финал.

Победу израильтянам принесли автогол Сулеймана Туре и гол Эль-Яма Канцепольски. У французов отличился Алан Виржиниус.

В финале Израиль сыграет с Англией.

Франция - Израиль - 1:2 (0:1)

Голы: Туре, 29 (автогол), Канцепольски, 57 - 0:2, Виржиниус, 62 - 1:2

Франция: Ло-Тутала, Туре, Камара, Банхи-Зукру (Бонни, 36), Варела, Перейра, Аделин (Ба, 59), Бондо (Диуф, 59), да Силва, Чауна, Виржиниус.

Израиль: Царфати, Ревиво, Исраэлов, Лемкин, Фейнгольд, Канцепольски (Нави, 70), Мадмон, Лугаси, Глоч, Абед (Томер, 55), Абрахам (Тургеман, 70).

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