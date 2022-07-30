Изидор готов покинуть "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор может уйти из московской команды.

По словам футболиста, этот сезон может стать для него последним в России. Изидор не стал скрывать, что "Локо" - это для него трамплин.

"Вот, к примеру, сейчас ушел Бека-Бека, руководство не стало препятствовать и воспользовалось возможностью продать его. Все прошло очень быстро, переговоры начались во вторник, а закончились в среду. Даже сам Алексис был удивлен скоростью переговоров.

В какой лиге я хотел бы продолжить карьеру? Мне нравятся бундеслига, АПЛ и серия А, но особенный интерес вызывает чемпионат Франции. Мне хотелось бы вернуться домой и показать, на что я способен", — сказал Изидор в интервью FootMercato.

В прошлом сезоне Изидор забил 8 голов и оформил 2 результативных передачи в 14 матчах за московскую команду.

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