Итальянский топ-клуб вступил в борьбу за Мудрика

Теги миланшахтер донецкмихаил мудрик

Итальянский топ-клуб вступил в борьбу за Мудрика

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаилу Мудрику, сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "горняки" хотят получить за него более 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Реал", "Арсенал", "Брентфорд", "Ньюкасл" и "Эвертон".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

Не пропустите: "Милан" уверенно обыграл "Динамо" Загреб. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 сентября

Главные новости дня: 16 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов