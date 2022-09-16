Итальянский топ-клуб вступил в борьбу за Мудрика

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаилу Мудрику, сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "горняки" хотят получить за него более 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Реал", "Арсенал", "Брентфорд", "Ньюкасл" и "Эвертон".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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