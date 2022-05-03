Итальянские топ-клубы поборются за Лингарда

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Итальянские топ-клубы поборются за Лингарда

Фото: твиттер Джесси Лингарда/Автор неизвестен

"Ювентус" и "Милан" проявляют интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду, сообщает ESPN.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с манкунианцами. Таким образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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