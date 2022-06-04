Италия упустила победу над Германией в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборные Италии и Германии сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине второго тайма счет открыл Лоренцо Пеллегрини, но через несколько минут равновесие восстановил Йозуа Киммих.
Италия – Германия - 1:1 (0:0)
Голы: Пеллегрини, 70 - 1:0, Киммих, 73 - 1:1
Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Бастони, Бираги (Димарко, 80), Кристанте, Фраттези (Риччи, 86), Тонали (Побега, 80), Пеллегрини, Политано (Ньонто, 65), Скамакка (Канчельери, 85).
Германия: Нойер, Хенрихс (Хофманн, 59), Рюдигер, Зюле, Керер, Горетцка (Гюндоган, 69), Гнабри (Раум, 80), Киммих, Мюллер (Хавертц, 70), Вернер, Сане (Мусиала, 59).
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