Италия обыграла Венгрию в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Италии на своем поле обыграла сборную Венгрии со счетом 2:1.
Победу итальянцам принесли голы Николо Бареллы и Лоренцо Пеллегрини. За гостей отличился Джанлука Манчини, который забил в собственные ворота.
Италия, набрав 4 очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Венгрия с 3 очками занимает второе место.
Италия – Венгрия - 2:1 (2:0)
Голы: Барелла, 30 - 1:0, Пеллегрини, 45 - 2:0, Манчини, 61 (автогол) - 2:1
Италия: Доннарумма, Калабрия, Манчини, Бастони, Спинаццола (Димарко, 75), Кристанте, Барелла (Тонали, 84), Пеллегрини (Локателли, 66), Политано (Белотти, 75), Распадори (Дзербин, 84), Ньонто.
Венгрия: Дибус, Него (Фиола, 58), Орбан, Ланг, Салаи, Надь (Болла, 81), Шаллаи, Надь (Стайлз, 58), Собослаи, Шафер (Ванча, 87), Салаи (Адам, 87).
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|3
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|6
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|Группа 3
|М
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|Косово
|6
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|6
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|6
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|6
|10
|3
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