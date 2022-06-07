Италия обыграла Венгрию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная Италии на своем поле обыграла сборную Венгрии со счетом 2:1.

Победу итальянцам принесли голы Николо Бареллы и Лоренцо Пеллегрини. За гостей отличился Джанлука Манчини, который забил в собственные ворота.

Италия, набрав 4 очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Венгрия с 3 очками занимает второе место.

Италия – Венгрия - 2:1 (2:0)

Голы: Барелла, 30 - 1:0, Пеллегрини, 45 - 2:0, Манчини, 61 (автогол) - 2:1

Италия: Доннарумма, Калабрия, Манчини, Бастони, Спинаццола (Димарко, 75), Кристанте, Барелла (Тонали, 84), Пеллегрини (Локателли, 66), Политано (Белотти, 75), Распадори (Дзербин, 84), Ньонто.

Венгрия: Дибус, Него (Фиола, 58), Орбан, Ланг, Салаи, Надь (Болла, 81), Шаллаи, Надь (Стайлз, 58), Собослаи, Шафер (Ванча, 87), Салаи (Адам, 87).

Не пропустите: Алексис Санчес хочет вернуться в "Барселону". | https://dailysports.net