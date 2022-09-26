Италия обыграла Венгрию и выиграла группу в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Италии на выезде обыграла сборную Венгрии со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Джакомо Распадори и Федерико Димарко.
Италия, набрав 11 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Венгрия с 10 очками финишировала на второй позиции.
Венгрия – Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Распадори, 27 - 0:1, Димарко, 52 - 0:2
Венгрия: Гулачи, Фиола, Орбан, Ланг, Салаи, Керкез (Газдаг, 57), Него (Болла, 75), Надь (Стайлз, 46), Собослаи (Кляйнхайслер, 85), Шафер, Салаи (Адам, 75).
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Толои, Ачерби (Бастони, 46), Димарко, Жоржиньо (Побега, 73), Кристанте, Барелла, Распадори (Скамакка, 72), Ньонто (Габбьядини, 66).
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|Группа 3
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|14
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|10
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|6
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