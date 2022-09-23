Италия обыграла Англию в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен
В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Италии на своем поле обыграла сборную Англии со счетом 1:0.
Победу хозяевам принес гол Джакомо Распадори.
Италия, набрав 8 очков, вышла на второе место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия с 2 очками осталась на последнем, 4-м месте.
Италия – Англия - 1:0 (0:0)
Гол: Распадори, 68 - 1:0
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Толои, Ачерби, Димарко (Фраттези, 89), Жоржиньо (Эмерсон, 89), Кристанте, Барелла (Побега, 63), Скамакка (Ньонто, 63), Распадори (Габбьядини, 81).
Англия: Поуп, Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Магуайр, Дайер, Сака (Грилиш, 72), Райс, Беллингем, Фоден, Кейн, Стерлинг.
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|6
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|6
|4
|4
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|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
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|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
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|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4