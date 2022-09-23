Италия обыграла Англию в Лиге наций

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Италия обыграла Англию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Италии на своем поле обыграла сборную Англии со счетом 1:0.

Победу хозяевам принес гол Джакомо Распадори.

Италия, набрав 8 очков, вышла на второе место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия с 2 очками осталась на последнем, 4-м месте.

Италия – Англия - 1:0 (0:0)
Гол: Распадори, 68 - 1:0

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Толои, Ачерби, Димарко (Фраттези, 89), Жоржиньо (Эмерсон, 89), Кристанте, Барелла (Побега, 63), Скамакка (Ньонто, 63), Распадори (Габбьядини, 81).

Англия: Поуп, Джеймс, Уокер (Шоу, 72), Магуайр, Дайер, Сака (Грилиш, 72), Райс, Беллингем, Фоден, Кейн, Стерлинг.

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