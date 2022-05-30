Источник: Ваноли уходит из "Спартака"

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли принял решение покинуть московский клуб, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

Напомним, что вчера итальянец вместе с красно-белыми завоевал Кубок России, который стал 14-м в истории клуба.

"Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли еще не было", – сообщает источник "Чемпионата".

Ваноли возглавил "Спартак" в декабре прошлого года, после чего занял с московским клубом 10 место в РПЛ.

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