Источник: В "Спартаке" поменяется управление и снизится финансирование. Федун и Зарема больше не будут руководить клубом
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Леонид Федун и Зарема Салихова больше не будут заниматься оперативным управлением московского "Спартака", сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации источника, акционеры "красно-белых" Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут "Лукойлу" свои акции клуба. Федун в свою очередь сохранит свою долю, но вместе с Заремой отойдет от оперативного управления клубом.
Отмечается, что финансированием "Спартака" впредь будут заниматься "Лукойл" и Леонид Федун, однако объем дотаций существенно снизится.
Сообщается, что ранее опубликованная информация о том, что бюджет "Спартака" за два года снизиться с 11 до 4 миллиардов рублей - заниженная и этот процесс может произойти даже быстрее.
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