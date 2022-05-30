Источник: В "Спартаке" поменяется управление и снизится финансирование. Федун и Зарема больше не будут руководить клубом

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Леонид Федун и Зарема Салихова больше не будут заниматься оперативным управлением московского "Спартака", сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, акционеры "красно-белых" Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут "Лукойлу" свои акции клуба. Федун в свою очередь сохранит свою долю, но вместе с Заремой отойдет от оперативного управления клубом.

Отмечается, что финансированием "Спартака" впредь будут заниматься "Лукойл" и Леонид Федун, однако объем дотаций существенно снизится.

Сообщается, что ранее опубликованная информация о том, что бюджет "Спартака" за два года снизиться с 11 до 4 миллиардов рублей - заниженная и этот процесс может произойти даже быстрее.

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