Источник: "Тоттенхэм" выиграл борьбу за Перишича

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Источник: "Тоттенхэм" выиграл борьбу за Перишича

Фото: твиттер Ивана Перишича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Интера" Иван Перишич перейдет в "Тоттенхэм", сообщает The Independent.

По сведениям источника, английский клуб согласовал с футболистом контракт до лета 2024 года. "Шпоры" подпишут игрока бесплатно, так как его контракт с "Интером" истекает ближайшим летом. В борьбе за хорвата "Тоттенхэм" опередил "Челси" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 33-летний Перишич провел за "Интер" 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.

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