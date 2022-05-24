Источник: Тчуамени перейдет в "Реал"
Фото: твиттер Орельена Тчуамени/Автор неизвестен
Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени перейдет в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, королевский клуб заплатит за футболиста 80 миллионов евро плюс бонусы. Хавбек подпишет с "Реалом" контракт до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Монако" 50 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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