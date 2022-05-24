Источник: Тчуамени перейдет в "Реал"

Фото: твиттер Орельена Тчуамени/Автор неизвестен

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени перейдет в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, королевский клуб заплатит за футболиста 80 миллионов евро плюс бонусы. Хавбек подпишет с "Реалом" контракт до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Монако" 50 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Мбаппе высказался о своей мечте играть за "Реал". | http://soccernews.ru