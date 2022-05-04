Источник: "Спартак" летом сменит тренера

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли будет отправлен в отставку по окончании сезона, сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, Зарема Салихова, жена владельца "красно-белых" Леонида Федуна, полностью разочаровалась в работе итальянского специалиста. При этом Ваноли будет уволен даже в том случае, если "Спартак" выиграет Кубок России. На данный момент клуб дошел до полуфинала.

Руководство "Спартака" планирует урезать бюджет на следующий сезон, а также пригласить российского тренера.

Не пропустите: Зарема резко отреагировала на идею о проведении "Спартаком" чемпионского коридора для "Зенита". | http://soccernews.ru