Источник: "Сити" согласовал трансфер Холанда

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Источник: "Сити" согласовал трансфер Холанда

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

"Манчестер Сити" окончательно согласовал переход норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает издание The Athletic.

По информации источника, о трансфере должны официально объявить уже на этой неделе. 

Отмечается, что условия личного контракта нападающего были полностью согласованы еще около месяца назад, а теперь "горожане" активируют опцию выкупа игрока за 75 миллионов евро.

Сообщается, что Холанд станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, однако его оклад не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает Кевин де Брюйне.

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